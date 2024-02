Cesarini da Senigallia e un po’ maceratese

I settanta anni della televisione italiana targata Rai, che si festeggiano in questo 2024, sono costellati di tante trasmissioni rimaste nella storia dello spettacolo e del costume, ma anche di tanti protagonisti, sullo schermo e dietro le quinte. Uno di questi è stato lo scenografo Carlo Cesarini (1923-1996), che trasformò il suo cognome in Cesarini da Senigallia per rimarcare l’amore verso la sua città e le Marche. Il suo nome, legato ai più famosi programmi (Canzonissima, Studio Uno, Teatro 10, Milleluci, le prime edizioni di Domenica in…), diventò familiare al pubblico, al pari di tanti presentatori e soubrette. A motivo della sua fama e in parte per il suo attaccamento alle Marche, Cesarini da Senigallia ebbe modo di accostarsi anche a Macerata e alla provincia.

Il primo legame del famoso scenografo in terra maceratese lo si deve all’eclettico artista ed editore ginesino Giorgio Cegna, uno dei fautori della nascita dell’Accademia di belle arti a Macerata. Nel 1973 l’Accademia era appena nata e, in assenza di un numero sufficiente di docenti nominati dal ministero, per coprire tutti i corsi Cegna individuò professionisti di alto profilo. "Per il corso di scenotecnica – ricorda lo stesso Cegna – pensai subito a Cesarini, che era il nome più famoso. Lo convinsi ad accettare e tramite lui riuscii a portare in Accademia anche Antonello Falqui, regista di punta dei programmi Rai, che svolse un corso speciale di “elementi di regia”. La prima volta vennero entrambi a Macerata insieme a me, che andai a prenderli a Roma con la mia Bentley". L’incarico di Cesarini in Accademia durò due anni. Dopo le lezioni, lo scenografo amava conoscere il territorio e in uno dei suoi giri “s’innamorò” dell’Abbazia di Rambona, che visitò e fotografò più volte, dedicando poi a questa sua “scoperta” un libriccino, con questa dedica: “…questo piccolo omaggio a Rambona, ai suoi abitati e al suo sensibile custode, da parte di uno scenografo indaffarato che non dimentica la sua origine marchigiana”.

Nel 1983 Cesarini da Senigallia aveva appena terminato la scenografica illuminazione della “Grotta del vento” a Frasassi e l’allora sindaco di San Severino, Adriano Vissani, ebbe l’idea di affidargli il progetto di illuminazione di Piazza del Popolo, una delle piazze più belle, non solo delle Marche. Cesarini arrivò a San Severino in una giornata di sole. S’incontrò con il sindaco e con i tecnici comunali, passeggiò per la piazza, osservando palazzo per palazzo e angolo per angolo. Poi ripartì già con alcune idee, che però rimasero tali. "Non se ne fece nulla – ricorda oggi Adriano Vissani -, ma non per questioni economiche, poiché per il comune non ci sarebbe stato alcun costo. Ero riuscito, infatti, a fare breccia nel lato sentimentale di Cesarini, che considerava quella progettazione una nuova sfida professionale per lui, e un dono alle Marche. La causa del nulla di fatto fu dovuta al grande dibattito che si sviluppò in vari ambienti cittadini, prima ancora che nelle sedi istituzionali. Dopo settimane fui costretto a stoppare la questione perché in Consiglio comunale avrei rischiato di non avere l’unanimità, cioè l’unica votazione che il personaggio meritava". Sor ‘Ansermo, giornale satirico in vernacolo così commentò lo stop a Cesarini: “L’Italia è ‘n paese de santi, de poeti e de navigatori. Sansivirì è pure ‘n paese de architetti, la maggior parte senza làura. Tutti se ne ‘ntènne de lavori pubbrici e su li lavori de piazza anco’ prima de lu progettu ha decisu che non già vè”.

Alessandro Feliziani