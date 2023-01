Cesira Urbani, la baby sitter di casa Lollobrigida

Gina Lollobrigina e a destra la babysitter montefanese Cesira Urbani con Andrea Milko (foto concessa da Fabrizio Urbani)

Montefano, 18 gennaio 2023 – In queste ore in cui l’Italia piange la morte di Gina Lollobrigida, ecco che dalla sapiente e arguta penna di Pier Marino Simonetti, appassionato di storia locale ed ex sindaco di Montefano per 10 anni, dal giugno 1999 al 2009, esce il ricordo della presenza di una montefanese proprio a casa dell’attrice. Si tratta di Cesira Urbani (sorella di Enrico Urbani e zia di Fabrizio Urbani, co-titolare della Gieffe Group), "nonna di mia moglie – racconta Simonetti – che prese servizio in casate nobili di Roma inizialmente per pagarsi un viaggio in Australia e poi rimase a servizio per molto anni a casa di Gina Lollobrigida, per accudire il figlio Andrea Milko, appena nato. La donna allora era già matura, siamo alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso e, oltre a qualche buona referenza per servizi simili in famiglie della Roma bene, aveva con sé il buon senso delle donne di campagna, senza ambizioni particolari, poche velleità, nessun marito e sapeva cucinare e accudire la casa, tutti fattori che la resero gradita a Gina Lollobrigida e a suo marito, il medico sloveno Milko Skofic".

Cesira naturalmente viveva insieme all’attrice condividendone in disparte, nelle stanze dei domestici, gli umori di una vita sotto i riflettori e molte sono le fotografie, che lei ha conservato gelosamente, che la vedono accanto al piccolo Milko o in altri quadretti familiari. Dopo qualche anno, intanto Milko si era fatto grande, Cesira lasciò la casa di Gina Lollobrigida. Le situazioni economiche in casa sua erano di molto migliorate e lei si era messa da parte qualche risparmio per tornare a Montefano. La donna negli ultimi anni di vita è stata ospite della Casa di riposo di Montefano dove morì alla fine degli anni ‘90.

"Di Cesira nella sua vecchiaia ricordo le visite in farmacia – scrive ancora Simonetti, titolare della farmacia di Montefano – per prendere i farmaci che le necessitavano e non c’era volta che lei, con una riservatezza unica ed una dedizione per la signora Gina, come la chiamava, non perdeva occasione per ricordare il periodo nel quale le era stata accanto". Mai un’indiscrezione che le fosse uscita da quello sguardo semplice e sincero che si commuoveva nel ricordo dell’attrice. "Quell’esperienza l’aveva molto segnata: era la forza di un ricordo che non l’ha mai abbandonata, avendo vissuto appena ai margini del mondo del cinema e dell’alta società", conclude Simonetti.