Cesolo, festa del lavoro con la sfilata dei mezzi agricoli

San Severino è tornata a celebrare il primo Maggio con la tradizionale cerimonia promossa dall’associazione Pro Cesolo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, al monumento ai Caduti sul lavoro di viale Santa Margherita. Per l’occasione sono stati salutati e benedetti anche i mezzi agricoli che, dopo essersi ritrovati in località Bivio Colmone, hanno sfilato fino alla piazzetta della chiesa di

Santa Maria Assunta. "Nell’annuale ricorrenza del Primo Maggio – ha detto il sindaco – rendiamo il dovuto omaggio a chi ha onorato quel valore che la nostra Costituzione pone a fondamento della Repubblica. L’articolo 4 recita: ‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto’.Commemorare il Primo Maggio significa riflettere sull’importanza del lavoro ma anche sull’importanza di quelle battaglie che, sul finire del ‘900, riuscirono a porre le basi a quelli che sono divenuti diritti per tutti noi. In questo contesto però non dobbiamo dimenticare quanti un lavoro non ce l’hanno. Noi come amministrazione ci siamo e intendiamo non lasciare indietro nessuno spinti da quello spirito di laboriosità e sacrificio che da sempre contraddistingue le nostre genti",