Cessione delle Cartiere Fedrigoni. Bora: chiarezza sull’operazione

La consigliera Pd Manuela Bora (nella foto) interroga la giunta regionale sulla possibile cessione delle Cartiere Fedrigoni. "La possibile cessione delle carte per arte, disegno e ufficio commercializzate con il marchio "Fabriano" – spiega – interesserebbe i siti di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo e potrebbe potenzialmente coinvolgere circa 500 lavoratori, con un impatto sociale e economico molto pesante sulle comunità dell’area montana. La Regione non può e non deve voltarsi di fronte a questi rischi, ma deve inserire tra le priorità la tutela della produzione marchigiana di carte valori, frutto di un percorso ultra secolare di crescita, di capacità creativa, conoscenze e competenze che hanno arricchito e consolidato la tradizione manifatturiera della nostra regione e rappresentano un patrimonio inestimabile anche sul piano storico, culturale e turistico". Il Gruppo Fedrigoni tra i suoi stabilimenti conta anche le cartiere di Pioraco e Castelraimondo (dove lavorano rispettivamente 102 e 62 dipendenti). "Per questo motivo, insieme ai consiglieri del gruppo assembleare del Pd – aggiunge Bora – ho deciso di presentare un’interrogazione al presidente Acquaroli per conoscere quanto prima se siano state avviate interlocuzioni con l’azienda, sapere tempestivamente le scelte che verranno operate e se, soprattutto, siano state intraprese azioni volte a tutelare i lavoratori coinvolti in questa situazione di incertezza".