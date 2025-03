Cevoli rilegge il mito di Enea

Recanati si prepara ad accogliere uno spettacolo imperdibile: mercoledì il celebre comico Paolo Cevoli (foto) salirà sul palco del teatro Persiani con il suo spettacolo "Figli di Troia". Cevoli racconterà il leggendario viaggio di Enea, mettendolo in parallelo con altre avventure della storia, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar fino a suo padre Luciano, emigrato in Australia negli anni ‘50. Lo spettacolo rientra nella stagione promossa dal Comune di Recanati con Amat.

Lo spettacolo offre una rilettura del mito di Enea: l’eroe troiano, in fuga dalla città in fiamme, porta con sé gli dei, il padre e il figlio, simboleggiando le radici e la speranza di un nuovo inizio. Dopo mille peripezie, arriva sulle rive del Tevere, dove un segno profetico – una scrofa che allatta – indica il luogo in cui fermarsi. Qui, mentre le donne preparano focacce, i troiani sacrificano la scrofa e i suoi piccoli, concludendo il viaggio con un picnic a base di porchetta.

Cevoli invita il pubblico a riscoprire le radici dell’identità italiana, come fece Virgilio nell’Eneide per nobilitare le origini di Roma. "Meglio essere figli di Troia che figli di nessuno" afferma l’attore. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biglietteria del Persiani al 339.1046293, Amat al 071 2072439 o il circuito Vivaticket.