CF Maceratese, quinta vittoria e primo posto

La CF Maceratese centra la quinta vittoria stagionale, imponendosi per 13-2, contro la Sibillini United nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza femminile. Le biancorosse dilagano al “Della Vittoria” di Macerata e agganciano la Recanatese in testa alla classifica. Sono ben 13 le reti segnate dalle ragazze di mister Claide Torresi che mettono l’incontro sul proprio binario sin dalle prime battute. La quaterna di Salvucci, le doppiette di Stollavagli, Carducci, Marangoni, Leskaj e la marcatura di Picchio consentono alla Rata di allungare la striscia positiva. Nel prossimo impegno, la CF Maceratese sarà ospite del fanalino di coda Caldarola GNC, mentre la Sibillini United affronterà la Recanatese.