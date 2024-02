Cgil contro l’autonomia differenziata: "Gravi ripercussioni pure sulla scuola"

"Siamo contrari all’autonomia differenziata, che rischia di ampliare le differenze fra le regioni in temi fondamentali come sanità e istruzione". La Flc Cgil, che si occupa per il sindacato del comparto scuola, ha presidiato nella mattinata di ieri piazza Garibaldi, distribuendo volantini che illustrano perché va "sbarrata la porta" al disegno di legge per l’autonomia regionale. "Il nostro territorio risentirebbe molto dell’autonomia delle regioni – spiega Ivan Di Pierro, segretario della categoria di Cgil –. Il Maceratese, già colpito da terremoti, ha avuto problemi di gestione delle risorse anche nell’ottica degli edifici scolastici. Anche l’idea nazionale di erogazione dei fondi alle istituzioni locali non ricade nei bisogni del territorio, ma su altre logiche. Il Pnrr finanzia il digitale, fa pressione sui presidi perché i soldi vengano spesi in questa maniera. La scuola ha però bisogno d’altro. Di psicologi e pedagogisti, ad esempio, ma anche di personale in generale, insegnanti compresi. Abbiamo superato i 20mila docenti precari. Si è creata una spaccatura fra amministrazioni regionali e provinciali e sindacati".

Rispetto a quanto l’autonomia differenziata inciderebbe sul territorio marchigiano ed in particolare sull’ istruzione, Di Pierro aggiunge: "Le istituzioni tagliano, creano plessi con mille alunni e il territorio maceratese delocalizza le sedi scolastiche. Si va incontro a collegi docenti molto grandi e personale Ata ridotto. L’ufficio scolastico regionale decide in base al numero degli alunni e delle classi da formare, accorpando e creando "classi pollaio". Ci saranno perdenti posto e riduzioni ulteriori del personale. Ne perde la sicurezza degli alunni stessi. Senza contare che la scuola non può andare avanti con contratti a tempo determinato. Va garantita continuità didattica, che non può essere imposta con vincoli triennali. Il diritto allo studio va garantito – conclude il sindacalista –, lo Stato investa su istruzione e ricerca".

Lorenzo Fava