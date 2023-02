Cgil Marche, Santarelli resta segretario

Oltre 300 delegati hanno preso parte al 12esimo congresso della Cgil Marche, che si è concluso ieri ad Ancona, alla Mole. Nel corso del congresso, il segretario regionale uscente Giuseppe Santarelli, poi riconfermato, ha criticato la Regione, soprattutto in tema di sanità, ma anche sul fronte dell’economia locale "sempre più in discesa". "Siamo a un nuovo passaggio storico della crisi del lavoro – ha detto Emilio Miceli della Cgil nazionale, chiudendo i lavori - oscilliamo tra i rider, ormai metafora del lavoro sfruttato, le enormi sacche di lavoro intellettuale sottopagato e la disintermediazione di fronte all’orizzonte dell’intelligenza artificiale. Una crisi che ci cade addosso in virtù dei processi di transizione emergenti". Per quanto riguarda le Marche, Miceli (nella foto con Santarelli) ha sottolineato che "si è messi a dura prova: il modello di internazionalizzazione che ha fatto delle Marche una regione avanzata è stato colpito dal Covid e anche dall’interscambio con la Russia. Perciò, questa crisi è eccezionale a tutte le latitudini: al centro come al nord e al sud".