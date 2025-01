"Chalet Montesanto" fa il pieno. Successo in centro storico

Buona la prima per l’iniziativa dal titolo "Chalet Montesanto 237- Befana Party", che è stata organizzata dalla Pro loco di Potenza Picena e ha registrato un buon successo di partecipanti accorsi tra le mura del centro storico. Il tutto si è svolto domenica sera in piazzetta del Pozzo, allestita come uno chalet di montagna in un clima di divertimento e spensieratezza. Alle 21.30 è iniziata la festa e, tra le attrazioni, era presente una locanda, curata dai volontari della Pro loco, che hanno proposto degli aperitivi a tema.

Poco dopo, alle 22, è stato il momento di scendere in pista per ballare sulle note del dj Eddy Masterjoy di Radio Linea che ha animato la serata. E nel frattempo, mentre la gente danzava, è stata sparata della neve artificiale su ogni angolo della piazza. Oltre alla presidente della Pro loco, Francesca Paoloni, erano presenti anche gli esponenti dell’amministrazione comunale tra cui il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco Giuseppe Castagna.