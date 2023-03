"Challenge", le sfide online da evitare

C’è anche una faccia molto importante e utile della Rete. Il web infatti permette a noi ragazzi di apprendere in modo efficace e divertente e di fare tantissime belle esperienze di gioco, ma è anche un potenziale grande pericolo.

Durante gli incontri con gli esperti di Red abbiamo parlato di un fenomeno che sta dilagando sui social: le Challenge, ovverossia le sfide che vengono lanciate on line.

Una o più persone si mettono alla prova in particolari attività, come per esempio gli atti di coraggio, e poi spingono anche gli altri a fare lo stesso. Molte di queste sfide sono usate per fare del male e possono portare a conseguenze, purtroppo, anche tragiche. Tra le più conosciute c’è, per esempio, lo scherzo dello sgambetto: due ragazzi fanno mettere l’ignara vittima tra di loro per provare un balletto, ma mentre il malcapitato inizia a ballare loro gli fanno lo sgambetto facendolo cadere a terra all’indietro. Navigare è bello, ma occorre farlo in sicurezza.

Matteo Pasetti

e Gabriel Sciarra, 1ª D