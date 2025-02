Champions Cup, la Santo Stefano chiude seconda

Prestigioso risultato per la Santo Stefano Kos Group che, a Madrid, conquista il secondo posto nel girone di qualificazione ai quarti di Champions Cup. Nella giornata conclusiva, i portopotentini hanno superato prima i tedeschi del Koeln 99ers per 69-44, poi hanno battuto i francesi del Lannion per 73-52.

Nella prima gara, i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli hanno gestito con ordine il gioco ed hanno controllato la partita: Fabio Raimondi è stato capace di realizzare 20 punti nei soli primi due quarti. La squadra di coach Ceriscioli ha bloccato sul nascere ogni tentativo di rimonta del Colonia; di particolare rilievo la doppia doppia di capitan Bedzeti, 22 punti e 12 rimbalzi, e le pregevoli conclusioni a canestro di Fabio Raimondi, 22 punti anche lui.

Punteggi individuali: Raimondi 22, Henriot, Balsamo 3, Scandolaro, Vigoda 8, Bassoli, Giaretti 8, Watson n.e., Becker, Bedzeti 22, Cini 6, La Terra n.e. All. Ceriscioli.

Nel match con il Lannion, gli adriatici hanno subito preso il largo, così coach Ceriscioli ha avuto l’opportunità di ruotare tutti i suoi giocatori, riuscendo a vincere la partita senza affanni.

Punteggi: Raimondi 12, Henriot 6, Balsamo 10, Scandolaro 2, Vigoda 16, Bassoli, Giaretti 9, Watson 2, Becker, Bedzeti 7, Cini 7, La Terra 2. All. Ceriscioli.