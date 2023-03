"Chapeau Traini, 12 anni troppi": si becca 8 mesi per un commento

Un commento online a sostegno di Luca Traini e la sua sparatoria a Macerata ha fatto finire nei guai un civitanovese, condannato per istigazione a delinquere. Il fatto è successo il 4 ottobre 2018. Di prima mattina il civitanovese Giancarlo Cicioni aveva letto dai giornali online la notizia della condanna del maceratese in merito ai fatti del 3 febbraio 2018: accusato di strage e porto abusivo di arma da fuoco, reati aggravati dall’odio razziale, Traini era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione. Cicioni aveva scritto un commento alla notizia: "Dodici anni per non avere buona mira... un po’ troppi.. il tuo gesto ha portato a galla problematiche e ci ha reso compatti a raggiungere un obiettivo comune: ripulire Macerata e dintorni. Chapeau Traini". Ma su commenti analoghi a questi (apparsi in un numero clamorosamente elevato, all’epoca) la Digos fece alcuni accertamenti e così il civitanovese si è ritrovato sotto processo con l’accusa di istigazione a delinquere per l’apologia di reato in favore di Traini. In aula l’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Perfetti, ha assicurato di non essersi reso conto della portata di quelle sue parole, scritte senza intenzione. Ma questo non è bastato a scagionarlo. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Francesca Preziosi ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano Lanari, e ha condannato il civitanovese alla pena di otto mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. L’imputato ora potrà fare appello.