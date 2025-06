"Charter Night" per ricordare la fondazione del Lions Club Cluana

"Charter Night" estiva n. 35 del Lions Club Cluana per ricordare i 7 lustri della fondazione del sodalizio, con rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e lionistico, a testimonianza del solido legame tra Club e comunità locale. Il sindaco Ciarapica, ha definito il Club "un modello virtuoso di collaborazione tra società civile e istituzioni, sottolineando come l’azione dei Lions sia in grado di generare ricadute positive e concrete per il territorio, per cui l’amministrazione lo ritiene un alleato prezioso nella promozione del bene comune". L’"ssessore alle Politiche Sociali, Barbara Capponi, ha posto l’accento "sul valore della solidarietà e della cultura dell’inclusione". Ospite della serata il professor Gerardo Villanacci, giurista, ordinario di diritto privato all’Università Politecnica delle Marche e presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura. Villanacci nel 2012 ha ricevuto il riconoscimento Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza lionistica, per i suoi meriti personali, sociali e professionali. Un tributo rievocato con orgoglio, a testimonianza della coerenza tra valori personali e spirito lionistico. La presidente del Club, Dania Battistelli, ha illustrato quindi le attività svolte durante l’anno sociale, tracciando un bilancio appassionato e concreto dell’impegno profuso. Ha sottolineato il ruolo attivo del Club nella risposta ai bisogni della comunità e l’impegno a consolidare ulteriormente la presenza lionistica sul territorio.

Ennio Ercoli