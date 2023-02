Che colpo: anche i Deep Purple allo Sferisterio

La musica hard rock dei Deep Purple arriva a Macerata. Altro centro per Sferisterio live, la manifestazione musicale ideata dal Comune che ogni estate porta in città i più grandi nomi del sound nazionale e internazionale, che per il 29 giugno proporrà allo Sferisterio lo spettacolo live del gruppo inglese. "Dalle parole ai fatti. Avevamo annunciato che ci sarebbero state altre sorprese e oggi finalmente possiamo svelarne una. I giganti del rock, i Deep Purple saranno a Macerata il 29 giugno – ha commentato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi – . Abbiamo raggiunto un altro obiettivo e voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per essere riusciti a comporre un mosaico di proposte musicali prestigiose e per tutti i gusti che stanno dando vita a un programma che ci pone allo stesso livello di città molto più grandi delle nostre. Lo Sferisterio è ormai sinonimo di location in grado di accogliere e affascinare i nomi più rappresentativi dell’Olimpo musicale internazionale". Macerata, insieme a Parma e Pordenone, sarà una delle tre ’piazze’ dove il gruppo si esibirà la prossima estate. I Deep Purple sono considerati una delle band più influenti del panorama musicale degli anni Settanta, con un substrato musicale molto vario, che spazia dal blues al rock and roll, dal funk al jazz e al folk, dalla musica orientale alla musica classica, fino all’R&B, a cui unirono un certo virtuosismo tecnico. Il suono della band comprende anche elementi di rock progressivo, genere in auge nel periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo.

I biglietti saranno in vendita da oggi, a partire dalle 11 sui circuiti TicketOne ticketone.it, Vivaticket vivaticket.com (per entrambi online e punti vendita) e biglietteria dello Sferisterio. Questi prezzi: settore platino 155 euro, settore oro 145, settore verde 135, settore blu 125, settore rosso 115, settore giallo 105, balconata 85. L’organizzazione è di Best Eventi e Vertigo. Info 0859047726.