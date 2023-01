Che disastro di commedia Risate assicurate al Vaccaj

TOLENTINO

Si ride sabato, alle 21.15 al Vaccaj di Tolentino, con "Che disastro di commedia". Si tratta della versione italiana di "The Play That Goes Wrong", che torna in teatro per la sua quinta tournée nazionale, con la regia di Mark Bell. E ancora una volta il Vaccaj sarà residenza di riallestimento e prima data del tour. "Sul palcoscenico un cast di istrionici professionisti con tempi comici senza eguali che riesce, tra recitazione e tecnica, a fare di questa commedia un piccolo grande miracolo – spiegano gli organizzatori –. Si racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ‘20, nel West End. Il racconto prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su se stessa e attori strampalati che, goffamente, tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro e il copione con estro e inventiva. Tra paradossi e colpi di scena, gli attori non si ricordano le battute, le porte non si aprono, le scene crollano, gli oggetti scompaiono e ricompaiono altrove. Il ritmo incessante dello spettacolo se da un lato coinvolge il pubblico in un vortice di ilarità, dall’altro palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo senza controllo. La produzione si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico…". Biglietti in vendita online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AmatVivaticket e al botteghino del teatro, aperto da oggi dalle 18 alle 20.