"Che emozione essere premiata dal presidente Mattarella"

"È stata un’esperienza straordinaria, ancora quasi non ci credo. Sono molto, molto contenta". Giulia Sartelli, 19 anni, di Recanati, neo alfiere del lavoro, ieri mattina era al Quirinale dove ha ricevuto l’attestato d’onore e la Medaglia del presidente della Repubblica (nella foto). Un riconoscimento legato al suo impegno nello studio, culminato con il 100100 e lode al termine del liceo scientifico, dopo un percorso che, fin da quando frequentava le elementari, è costellato di eccellenti risultati, tanto da essere cittadina benemerita di Recanati per meriti scolastici. Giulia è uno dei 25 alfieri nominati quest’anno tra i 3.563 segnalati dai dirigenti scolastici di tutta Italia. "Ho trascorso questi giorni con gli altri 24 studenti provenienti da tutta Italia. Tra l’altro abbiamo avuto l’opportunità di visitare il Senato, Villa Borghese e l’Agenzia Spaziale alle porte di Roma. Ieri la giornata conclusiva con la cerimonia al Quirinale. "Ero già molto emozionata all’ingresso in sala, ma l’emozione è diventata grandissima poco dopo, visto che sono stata la prima ad essere chiamata", racconta Giulia. "Il presidente Mattarella mi ha chiesto a quale università mi fossi iscritta e ho risposto che ho scelto di frequentare Medicina all’Alma Mater di Bologna, una decisione maturata nel corso della pandemia. E’ stato un momento molto intenso, di quelli che non si dimenticano". Istituito nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia, il Premio "Alfieri del Lavoro" è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero dei nuovi alfieri è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro. E tra quelli nominati quest’anno c’è anche Giovanni Clementoni, amministratore delegato dell’omonima azienda di Recanati nota in tutto il mondo per la produzione di giochi educativi, anche lui ieri al Quirinale per ricevere l’onorificenza dell’Ordine "Al Merito del Lavoro". "Voglio condividere questo momento speciale con tutti coloro che in questi anni mi hanno supportato per raggiungere tanti importanti risultati, con tutti coloro che lo stanno facendo e che lo faranno in futuro", ha detto Clementoni.

Franco Veroli