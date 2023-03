Che emozioni con i brani di Vasco e degli Stadio

Domani alle 21.30, al teatro Don Bosco di Tolentino, concerto dei Recidivi-Vasco Tribute con un ospite speciale, Andrea Fornili degli Stadio. Una serata tra le canzoni di Vasco Rossi e quelle degli Stadio con il chitarrista reggiano Fornili, che ha iniziato a suonare con Mingardi, Ramazzotti, Battiato per approdare al gruppo con cui ha vinto il festival di Sanremo nel 2016 (con la canzone "Un giorno mi dirai"). Fornili sarà intervistato sul palco dal giornalista Claudio Toma. Sarà anche un concerto di beneficenza, con la raccolta fondi per la riqualificazione della torre campanaria danneggiata dal sisma della parrocchia Santa Famiglia. La raccolta è già iniziata con molte iniziative e continua al teatro ‘Don Bosco’ con questo concerto benefico dei ‘Recidivi’ e special guest Fornili, componente degli Stadio. I biglietti possono essere acquistati su liveticket oppure in biglietteria del teatro domani dalle 18.30. Inoltre, chi vuole partecipare al concerto può fruire dell’apertura serale dell’oratorio, in cui i figli potranno divertirsi con le animatrici e gli animatori per giocare insieme. "Le scosse dell’ottobre 2016 danneggiarono molte case, in particolare nel quartiere Vittorio Veneto e Trento e Trieste – spiegano i promotori -. Nei primi momenti gli abitanti trovarono una prima sistemazione anche nella parrocchia Santa Famiglia, che riportò danni soprattutto nella torre campanaria. Ora, dopo aver effettuato piccole riparazioni per rendere fruibile ai ragazzi l’oratorio, don Diego Di Modugno ha deciso di sistemare la torre, permettendo così ai parrocchiani di risentire il suono delle campane per il tempo pasquale attraverso una campagna di crowdfunding tramite raccolta dei fondi con alcune iniziative".

Lucia Gentili