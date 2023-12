Che ’Emozioni’ con musiche e parole di Battisti

Il Festival Storie ospiterà stasera, a Penna San Giovanni, lo spettacolo "Lucio Battisti. Emozioni!" dove il protagonista sarà l’attore Cesare Bocci, insieme ai musicisti Leo Binetti (pianoforte) e Rocco Debernardis (clarinetto). L’inizio è previsto alle 21.30, all’interno del teatro ex Cinema. I biglietti sono terminati da giorni. Si tratta della 30ª tappa del ricco Festival Storie che in 10 mesi sta proponendo la bellezza di 33 spettacoli, organizzati tra il Maceratese e il Fermano, sotto la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. Idea e organizzazione del Festival, invece, sono a cura dell’associazione culturale Progetto Musical. Lo spettacolo con Cesare Bocci sarà un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani. L’apporto che Battisti ha saputo dare alla canzone italiana in anni in cui il nostro Paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati è stato davvero eccezionale. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop/rock italiano: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 25 milioni di dischi. Grazie ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana; ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura. Cesare Bocci racconterà al Festival questa storia, affiancato dalle raffinate citazioni musicali del duo Debernardis-Binetti. Inoltre va ricordato che la rassegna Festival Storie è unica nel suo genere, perché ha messo in rete ben 11 borghi delle province di Fermo e Macerata, che hanno vissuto nel 2016 il dramma del terremoto. Ed ecco che è poi nato questo format accattivante, composto da 33 appuntamenti nei teatri storici, nelle piazze, nei siti più suggestivi tra Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano (nella provincia di Fermo); Caldarola, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano (nella provincia di Macerata). Un fazzoletto di terra che unito somma poco meno di 16mila abitanti. La sinergia coinvolge: Regione, Camera di commercio, Unione montana dei Monti Azzurri, Unione montana dei Sibillini, Province di Fermo e di Macerata, Sistemi turistici di Fermo e di Macerata, Fondazione Carima, Fondazione Carifermo, Banca del Piceno, Carifermo e decine di partner privati.