"Che Fai a Pasqua?" Visite speciali sul Colle dell’Infinito

Che c’è di meglio per Pasqua o Pasquetta di un picnic in un orto particolare come quello sul Colle dell’Infinito dove tutto parla di Leopardi, di poesia e di un mondo antico? Il Fai, che dal 2017 gestisce questo luogo su concessione del Comune di Recanati, Centro Nazionale Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia, propone per il weekend pasquale speciali visite guidate e laboratori per bambini per vivere una giornata di festa all’aria aperta, lasciandosi ispirare dal panorama che si affaccia sui Monti Sibillini e l’entroterra marchigiano. Per il lunedì di Pasqua alle 11 e alle 17 è prevista una visita – della durata di 45 minuti – alla scoperta delle curiosità botaniche e della storia dell’orto e dell’ex convento di Santo Stefano, dall’arrivo delle monache clarisse nel XVI secolo alla soppressione napoleonica del 1810, fino ai lavori di riqualificazione del 1926 del Colle e al recente progetto di recupero del Fai curato dall’architetto Paolo Pejrone. Alle 11.30 e 15.30, invece, il pubblico verrà accompagnato dal Parco delle Rimembranze al Colle dell’Infinito, una passeggiata della durata di 1 ora circa nel "quartiere leopardiano", dove insistono i luoghi che ispirarono il poeta. Per i bambini dai 6 ai 12 anni caccia alle uova pasquali e laboratori alle ore 11.30 e 15.30: una speciale caccia al tesoro alla scoperta della biodiversità che popola il parco e alla ricerca di golosi premi. Per informazioni: www.ortocolleinfinito.it; tel. 0714604521, email [email protected]