"Che fine hanno fatto i progetti per gli sgambatoi per cani?"

"Che ne è dei progetti per gli sgambatoi per cani"? Lo chiede il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Marcolini, con una interrogazione all’amministrazione. Il consigliere di opposizione ricorda che già a maggio del 2021 aveva presentato una interrogazione sulla "riqualificazione delle grandi aree verdi, degli spazi verdi all’interno dei quartieri, e relativa costante manutenzione degli stessi e la creazione di sgambatoi per cani". In quell’occasione, era stato chiesto alla giunta se avesse in progetto di avviare le attività di riqualificazione e manutenzione previste nelle Linee programmatiche, e in caso di risposta positiva quali iniziative intendesse mettere in atto per le grandi aree verdi, per gli spazi verdi all’interno dei quartieri, per la creazione di sgambatoi ad hoc, e con quali tempi. L’amministrazione aveva risposto, tra le altre cose, che per gli sgambatoi si stavano cercando aree idonee allo scopo. Il tema era stato sollevato di nuovo il 26 luglio 2021. "A oggi nulla è stato fatto, o comunque non come sperato dai cittadini, visto che anche un articolo di cronaca" prosegue l’esponente Dem, riportando una lettera pubblicata nei giorni scorsi dal Resto del Carlino, in cui si dava conto delle lamentele dei cittadini per la mancanza di spazi sicuri e puliti destinati ai cani. "Viste le precedenti interrogazioni di maggio e di luglio 2021 e le lamentele cittadine sul punto – conclude Marcolini – si chiede di rendere noto al consiglio e all’intera cittadinanza quali attività sono state sinora espletate eo iniziate in merito alla realizzazione di sgambatoi, e in quali luoghi sono previsti".