"Che Natale è", ecco il brano delle feste per Radio Subasio di Munda, Romitelli e Colavecchio

È uscito il singolo delle feste per Radio Subasio dal titolo "Che Natale è" scritto e prodotto dai maceratesi Emilio Munda e Piero Romitelli e dal cassinate Marco Colavecchio. Il progetto è nato da un’idea di Paolo Vallesi e Beppe Cuva, direttore di Radio Subasio. "Che Natale è" è cantato da Gaetano Curreri degli Stadio, Raf, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Orietta Berti e lo stesso Vallesi. "È stata una bellissima esperienza – spiega Munda –, perché è la prima volta che una radio ci chiede un brano senza intermediari. È un lavoro che non è passato tramite discografica ma è nato nel mio studio di registrazione. È stato un prodotto a 360 gradi – continua Munda – da noi arrangiato, mixato, masterizzato e inviato alla radio committente". Che genere di brano è? "Una canzone a tutti gli effetti – continua Romitelli – attualmente cantata dai sei artisti ma che a breve verrà interpretata da uno o una solamente e fra qualche giorno si saprà chi dei sei sarà. Inoltre il pubblico è coinvolto perché la radio ha creato un simpatico gioco: la canzone viene passata poi viene lasciata la base del ritornello senza testo. Saranno gli ascoltatori a completarla con loro parole". Ennesima e nuova soddisfazione per questi produttori e autori che lavorano con i big della musica fra cui Eros Ramazzotti, Il Volo, Gianna Nannini, Gigi d’Alessio, Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Sergio Dalma, Michele Bravi, Noemi, Irene Grandi.

Paola Olmi