"Che si aspetta a sistemare quel sottopassaggio?"

Sottopassaggio pedonale di via Regina Elena chiuso da mesi, collega la zona di Fontespina con il comparto del litorale nord e sulla vicenda presenta una interrogazione consiliare Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd. "Il Comune dovrebbe spiegare qual è il problema tecnico che impedisce l’utilizzo del tunnel, quali sono i tempi di ripristino e a chi spetta la manutenzione. E andrebbe anche chiarito il perché, visto che l’estate è il periodo di maggior utilizzo del collegamento, i lavori di manutenzione non sono stati programmati per tempo durante la stagione invernale". Ricorda, l’esponente dei Dem, che, dopo la chiusura, nel sottopassaggio pedonale di via Regina Elena "non sembra ci siano state presenze da parte di squadre di tecnici per la soluzione del problema e intanto i cittadini non sanno nulla di quando potranno tornare a usufruirne, peraltro nei pressi del sottopasso esistono diverse attività commerciali". "Un problema - conclude Micucci - che riporta a galla quello, annoso, di molti collegamenti tra la statale e il mare, la cui funzionalità è limitata perché bassi, per la presenza di rifiuti o perché allagati".