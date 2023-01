"Che sorpresa dai pazienti, sono commosso"

di Giorgio Giannaccini

"Sono quasi in imbarazzo: è stato un regalo del tutto inaspettato e davvero commuovente. Infatti, in mattinata ho trovato quei volantini appesi fuori casa e sono rimasto a bocca aperta". Così il dottor Giuseppe Attili commenta la bellissima sorpresa che gli è stata fatta, ieri, da 13 dei suoi ex pazienti. Questo, per ringraziarlo degli oltre 30 anni che è stato attivo a Porto Recanati come medico di base, prendendosi cura di 1.500 pazienti, dopo che è andato in pensione a fine dicembre. Loro hanno pensato di pubblicare una lettera sulle colonne del Carlino, esprimendo tutta la gratitudine per quel doc speciale, e al contempo hanno tappezzato via Castelnuovo (dove vive il dottore) con dei volantini che recitavano "Attili grazie di tutto. Ci mancherai". E, proprio il medico portorecanatese, non riesce a nascondere come sia stato colpito da tale gesto. "E’ un attestato di stima che mai avrei pensato di ricevere, e che anzi non merito – dice con modestia Attili –. Ieri mattina stavo sistemando delle cose a case, quando io e mia moglie abbiamo visto quei volantini appesi sulla finestra e subito mi sono chiesto ‘ma cosa può essere?’. Poi, ho letto le 13 firme e ho riconosciuto che erano i miei cari e vecchi pazienti. Inoltre, nella cassetta della posta ho pure trovato una copia del Carlino, che loro avevano inserito. A quel punto, una del gruppetto mi ha telefonato e non ho potuto che dirle grazie. Ma ora telefonerò a tutti gli altri 12, per ringraziarli". Attili ripercorre poi, con qualche ricordo, la sua lunga carriera. "Penso che ci siano medici molto più bravi di me, però ho sempre cercato di curare i rapporti personali e umani con i miei pazienti, per essere un medico a misura di persona, perché anche questo serve – osserva Attili –. Ci sono persone che in 30 anni ho visto crescere, e con loro c’è affetto e amicizia. Ma il lato più bello di tutto, è aver capito che tutta l’empatia e la simpatia data è stata anche ricambiata".