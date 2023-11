Che sorpresa: i politici iniziano a chiedere scusa

Quando qualche anno fa Papa Francesco invitava le coppie a chiudere la giornata chiedendo scusa, qualora tra loro ci fosse stata un’incomprensione o una mancanza, sembrava una voce fuori dal coro quotidiano di violenze, incomprensioni, ripicche e sopraffazioni. Impensabile, poi, immaginare che la raccomandazione sarebbe stata raccolta da un politico o da chi detiene un qualsiasi tipo di potere. Invece, in questi ultimi tempi qualcosa si è mosso. A livello nazionale, l’estate scorsa la Società Autostrade ha previsto scuse e rimborsi per i troppi ritardi accumulati dagli utenti nel tratto marchigiano dell’A14 per via dei lavori.