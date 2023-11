Che sorpresa: i politici iniziano a chiedere scusa

Segue dalla prima

È di questi giorni poi la notizia, conseguente al ’caso Lollobrigida’, della scelta di Trenitalia di istituire ’in corsa’ una fermata straordinaria a Civitanova per i passeggeri maceratesi del Frecciarossa Milano-Pescara che aveva accumulato un consistente ritardo. Nelle stesse ore, in casa nostra a Macerata, è accaduto un altro mezzo miracolo, per la prima volta un politico, l’asssore Marchiori, ha fatto mea culpa ed ha chiesto scusa perché il nuovo sottopasso di Porta Montana, inaugurato da appena venti giorni, fa già acqua. Più che chiederci se si sia trattato di vera sincerità o semplice opportunismo, crediamo valga la pena apprezzare il gesto in sé. Sarebbe bello che, specie per i politici, diventassero comportamenti abituali perché troppo spesso, per giustificare scelte sbagliate, danno sempre la colpa a qualcun altro oppure si arrampicano pateticamente sugli specchi. Ci auguriamo di sentire tanti altri Marchiori, Società Autostrade e Trenitalia chiedere scusa, anche perché, come ci ricorda Papa Francesco, goccia dopo goccia si forma il fiume.

Stefano Cesetti