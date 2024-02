Che sorpresa in quel salotto

"Boston marriage" di David Mamet è una prova per tre grandissime attrici, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Diretto da Giorgio Sangati lo spettacolo sarà, in unica data regionale, al Teatro Feronia di San Severino martedì alle 20,45. Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: dalla conversazione veniamo a sapere che le due dame sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione "Boston Marriage" era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Quello di Mamet, già premio Pulitzer del 1984 e più volte nominato agli Oscar per le sceneggiature cinematografiche di alcuni indimenticabili film – ci consegna un piccolo capolavoro teatrale che strizza l’occhio agli esperimenti brillanti di Tennessee Williams e di Oscar Wilde.