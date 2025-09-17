Gli scontrini di una volta...

CronacaChecco compie cento anni. Sensi: "È il simbolo della nostra Visso"
17 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
  4. Checco compie cento anni. Sensi: "È il simbolo della nostra Visso"

L’abbraccio della comunità all’anziano, l’amministrazione gli ha donato una targa.

L’abbraccio di Visso per i cento anni di Francesco Benedetti, chiamato da tutti "Checco". Lunedì pomeriggio, su invito del festeggiato, concittadini, amici, parenti e amministrazione, a partire dal sindaco Rosella Sensi, si sono riuniti in piazza Maria Cappa per questo importante traguardo. Il neo centenario è sempre rimasto a Visso; vive in una Sae, una casetta, essendo anche lui terremotato ("Ho visto tanti terremoti, non solo quello del 2016", precisa). Una torta con cento candeline, la banda del paese e tanta musica hanno animato una festa fatta di sorrisi, ricordi e commozione. "Checco parla con gli occhi, il suo sguardo dice tutto – ha detto la sindaca, ex presidente della Roma Calcio -. È una sorta di testimonial dell’attaccamento per questi territori; è un esempio di resilienza, un esempio per tutti e per tanti giovani che decidono di restare o tornare a vivere qui. Attualmente, che io sappia, è il primo centenario ad aver festeggiato a Visso. Vorrei ringraziare le persone della Pro Loco, che si sono impegnate per la riuscita di questa festa, organizzata insieme al Comune. Checco era molto emozionato. È stato anche un grande amico di mio padre (Franco Sensi, ndr)".

L’amministrazione ha donato una targa a Benedetti, con su scritto: "Orgogliosi di chi, in cento anni, ha contribuito a costruire la nostra identità, le nostre radici, i nostri valori e le nostre storie. Infiniti auguri", da parte del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Checco, lucidissimo, è sempre stato un grande lavoratore: un allevatore di bovini fino a tarda età. Alla domanda "qual è il segreto per arrivare fino a cento anni", ha risposto: "Lavorare, amare la terra, gli animali e il prossimo". Presente alla festa ovviamente anche la signora che si prende cura di lui e lo aiuta nelle faccende di tutti i giorni. Tanti i messaggi per lui dai concittadini. Visso, a nove anni dal sisma, conta 456 abitanti nelle casette (per 218 famiglie) e 81 in Cda, contributo per il disagio abitativo, ex Cas (per 41 famiglie).

