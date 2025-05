Chef Gucci in città alla ricerca del "Panino perfetto"

Si sono svolte in questi giorni a Porto Recanati le riprese del nuovo programma televisivo "Il panino perfetto", che andrà in onda nei prossimi mesi sul canale Food Network. Per le vie del centro non è passata inosservata la presenza dello chef Vittorio Gucci (nella foto), diventato molto conosciuto sui social e soprattutto protagonista di questo format televisivo. Alcune riprese sono state girate all’interno del bar-gelateria Guido 1970 di piazza Brancondi. La trasmissione vede lo chef Gucci viaggiare tra i vari paesi d’Italia alla scoperta degli ingredienti locali e delle leggende capaci di cucinarli e raccontarli. Dopo aver fatto tappa in Liguria e in Emilia-Romagna, la troupe proseguirà il tour in Molise, Puglia e Campania.

"Una straordinaria vetrina per la nostra città – commenta il sindaco Andrea Michelini –, che potrà mostrare le sue eccellenze e il suo fascino a un vasto pubblico nazionale".