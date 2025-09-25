Cherubini prova il grande salto: "Pronto a lasciare il Comune"

Nel consiglio comunale di Macerata, siede sui banchi della minoranza da dieci anni (nel 2020 si era candidato come sindaco). Ora Roberto Cherubini aspira al consiglio regionale, sempre col Movimento 5 Stelle. Cherubini, qual è la sua ricetta per risolvere il problema rifiuti?

"Vivo da vent’anni in una casa ecologica, con impatto vicino allo zero. Produciamo un sacchetto di indifferenziata al mese facendo compostaggio, una pratica da incentivare al massimo. La situazione ambientale è tragica e credo che ognuno possa fare la propria parte cambiando il corso della storia. Ma solo una persona su dieci ha questa sensibilità e lo fa spontaneamente. Quindi l’obiettivo è assicurarsi che tutti lo facciano almeno per convenienza economica".

In che modo?

"Con la tariffazione puntuale: si paga a seconda della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto. Il Cosmari ne parla da tanto, ma non lo fa; ormai è un baraccone fuori controllo. La raccolta differenziata in provincia è tra il 70-80%, siamo virtuosi, eppure la Tari continua ad aumentare".

Su cosa punterebbe per la sanità?

"Il centrodestra ha vinto le Regionali del 2020 perché la precedente gestione del Pd, su questo, non era stata buona. Purtroppo in cinque anni la situazione è nettamente peggiorata. Le Marche spendono 160 milioni l’anno per rimborsare le persone costrette a curarsi fuori regione. E siamo in ultima posizione in Italia come investimenti per la malattia mentale. Senza considerare le liste d’attesa (spesso il Cup risponde che l’agenda non è proprio aperta). Nel 2020 avevamo presentato un programma che ora è stato acquisito da tutta la coalizione: puntiamo su medicina territoriale, assunzioni e più presìdi. Bisogna alzare la spesa sanitaria del 7-8%, in base al Pil".

Le due cariche sono compatibili. Ma, in caso di elezione, lascerà il consiglio comunale?

"Sì, sceglierei il Consiglio regionale lasciando il posto al candidato M5S che ne ha diritto (il primo dei non eletti, ndr). In Comune abbiamo fatto tante battaglie, basti pensare al centro commerciale. Ma in Regione si legifera, si può incidere di più".

Come vi siete convinti su Ricci, nonostante le titubanze iniziali?

"Ha accettato quindici punti per noi imprescindibili, tra cui il no all’inceneritore. È stato lui stesso a dire che abbiamo lavorato tanto per il programma. Su questo siamo intransigenti".

E il fatto che sia indagato per corruzione?

"Appena Conte (leader M5S, ndr) l’ha saputo, è andato a parlare con Ricci e ha posto delle condizioni. Ci fidiamo di Conte. Ricci ha un avviso di garanzia, a cui può seguire l’archiviazione, come pensiamo, o il rinvio a giudizio (per il quale abbiamo chiesto garanzie). Ad oggi non c’è autorizzazione a procedere, non c’è rinvio a giudizio. Se questo aspetto dovesse cambiare, prenderemo provvedimenti".