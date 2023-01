"Chi ama la montagna continua a venire Però i danni restano"

Anche a Sassotetto (Sarnano) si pensa allo stato di emergenza. "In linea agli altri operatori di Federfuni – dichiara Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza – sottoscriveremo la richiesta di aiuti e ristori". Quest’anno si sono mossi anche dall’Abetone e dall’Abruzzo, c’è stata una maggior mobilitazione, ma in realtà nelle nostre zone, "nella stazioni più basse non è la prima volta che si verifica questa problematica". La variabilità del tempo è stata registrata anche negli anni passati. "I danni sono ingenti – prosegue Mario Nannerini –. La passione per la montagna, però, ha fatto in modo che la gente salisse comunque, anche senza neve. Per baite e rifugi diciamo che il danno è stato attenuato; ma pure loro, in presenza di neve, avrebbero avuto una maggiore affluenza".

Difficile quantificare i danni per gli impianti di risalita e tutto l’indotto, ma pure in questo caso sarebbero sempre di centinaia di migliaia di euro. E pure in questo caso, i giovani scelgono i locali dei "monti azzurri" per divertirsi. Da circa un mese ha aperto la Baita Solaria (rifugio ex Capannina), in località Maddalena, con un’offerta ricettiva, turistica e gastronomica, rinnovata. Nuovo look, nuovo nome e nuova gestione, con la volontà di rafforzare l’hub sciistico di Sassotetto. I soci della Baita Solaria sono i gestori dello stabilimento balneare Croce del Sud di Civitanova.

"Baita Solaria è aperta nei week end, stiamo andando molto bene – dichiara uno dei soci, Matteo Mercuri – e i pranzi finora sono stati sold out, in particolare sotto le feste. Anche per il Cenone di Capodanno siamo stati pieni. Ad esempio domani pomeriggio dalle 15.30, per l’Epifania, abbiamo la musica live degli Spaghetti a Detroit, e per pranzo abbiamo già registrato il tutto esaurito. Ma anche noi, ovviamente, aspettiamo la neve". Con la neve, insomma, la stagione potrà davvero chiamarsi invernale e decollare, soprattutto per i gestori di impianti e piste. Nell’attesa, gli amanti dei Sibillini fanno passeggiate e aperitivi in quota, al sole.

l. g.