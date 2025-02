"Chi è io?", commedia psicologica al teatro Verdi di Pollenza. In scena Francesco Pannofino

Al teatro Verdi di Pollenza dopodomani arriva Francesco Pannofino in "Chi è io?", scritto e diretto da Angelo Longoni. In scena, accanto a lui, ci sono gli attori Emanuela Rossi, Andrea Pannofino (rispettivamente moglie e figlio di Francesco) ed Eleonora Ivone; le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, i video di Gianluca Amodio, Gianni Del Popolo, la produzione di Nuovo Teatro.

"Nella finzione Chi è io? è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti come il professor Leo Mayer, psicoanalista, autore di libri, intellettuale non allineato e un po’ scontroso – spiegano gli organizzatori –. Nella realtà è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello reale, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Un’indagine sulla psiche e sull’anima con personaggi che rappresentano l’aldilà, l’aldiquà, o quasi. "Chi è io?" si chiede Leo Mayer insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento. Tutti abitiamo contemporaneamente la realtà, la fantasia e l’inconscio e tutti ci facciamo la stessa domanda: cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Quello che vogliono tutti: amore e perdono".

Biglietti 0733/549936 e 3494730823, hipnoticaservice@gmail.com, biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e vivaticket.com. Info 0733/548707, 071/2072439.