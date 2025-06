Chi è l’omicida di Tolentino: “E’ arrivato da Perugia per uccidere la ex”

Tolentino (Macerata), 15 giugno 2025 – Bracciante di origini albanesi, residente in provincia di Perugia, a Passignano sul Trasimeno, 55 anni.

E padre di due figli di 23 e 20 anni, che ora sono sotto choc. Nikollaq Hudhra – che ha ucciso a coltellate l’ex moglie 45enne Gentiana Hudhra per poi prenderla a calci e aspettare sulla panchina che arrivassero le forze dell’ordine, davanti allo sguardo attonito dei passanti - ora si trova nel carcere di Montacuto (Ancona), dove è stato portato nella notte, verso le 3.

A Tolentino da giorni

Secondo le ricostruzioni, era arrivato a Tolentino venerdì, trascorrendo un po’ di tempo anche con uno dei due ragazzi. Poi ieri l’omicidio, in viale Benadduci davanti a decine di persone attonite.

Con il monopattino ha raggiunto l’ex moglie nella strada che lei era solita percorrere a piedi per andare a lavoro e l’ha ammazzata. Intorno alle 20, in una zona piena di locali, case e negozi, di fronte ai giardini pubblici.

La confessione

“Ha confessato, ha confermato e ammesso completamente la propria responsabilità. Ha detto che l’ha fatto per salvare la vita dei figli – ha spiegato il suo avvocato, Lucia Testarmata -. Ha detto che è stato lui e che voleva farlo. Lunedì (domani) ci sarà la convalida. I figli sono in stato di choc", sono le poche parole dell’avvocata.

E sull’ipotesi che l’uomo fosse in cura al servizio di igiene mentale, commenta: “No, non era in cura. Ora però valutiamo anche il suo stato mentale perché è evidente che bisogna fare qualche accertamento”.

Dopo l’interrogatorio con il pm Enrico Riccioni, alla presenza dell’avvocato, è stato trasferito in carcere. Per Nicollaq Hudhra è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio premeditato.

I figli sotto choc

I figli della coppia sono rimasti fino a notte fonda in caserma. Uno lavora e l’altro studia all’università. Per loro fin da subito, ieri sera, è stato attivato un servizio di supporto psicologico tramite Ast e servizi sociali.

La vittima: “Viveva per i suoi figli”

Gentiana, anche lei albanese, aveva ancora il cognome del marito. Si erano separati nel 2021. Una fine turbolenta. Ma non ci sarebbero mai state denunce né segnalazioni di episodi di violenza. In base a quanto pare abbia detto agli investigatori, l’ex marito voleva ucciderla “così poi sarebbero stati tutti meglio”.

La 45enne abitava da tempo a Tolentino. “Viveva per i suoi figli, la luce dei suoi occhi”, dice un’amica. Lavorava come badante e ieri, dopo una giornata di lavoro, sarebbe andata a fare il servizio di notte. Nessuno dei concittadini o delle famiglie in cui lavorava poteva immaginare una fine simile. “Faceva la badante a casa nostra – racconta una tolentinate che si è recata sul posto non appena ha saputo della notizia -. Aveva staccato di lavorare alle 14 e sarebbe tornata domani alle 8 (oggi per chi legge, ndr). Non riusciamo a crederci. Non ci aveva mai parlato dei rapporti con l’ex marito, non sapevamo avessero problemi o questioni in sospeso. Era una donna discreta, una grande lavoratrice”.

Il lutto

La comunità è sconvolta. E il sindaco Mauro Sclavi ha annullato la festa dello sport che si sarebbe dovuta svolgere oggi. “A seguito dei recenti e tragici fatti, che hanno profondamente turbato tutta la comunità cittadina, l’amministrazione comunale hanno deciso in segno di rispetto e di cordoglio di proclamare il lutto cittadino nella giornata in cui verranno celebrate le esequie e inoltre è stato convenuto di rinviare la Festa dello Sport che era programmata per oggi pomeriggio”, ha spiegato Sclavi.