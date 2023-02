Chi non ha diritto all’area container pagherà

di Lucia Gentili

Ora è ufficiale. Gli abitanti dell’area container di Tolentino che non sono terremotati – ovvero i non aventi diritto alla sistemazione – devono contribuire ai costi di gestione della struttura versando ognuno un corrispettivo di 540,64 euro al mese. Questo con decorrenza dal primo gennaio scorso, data di avvio della chiusura dell’area, che sta andando avanti progressivamente. Una misura quindi retroattiva.

Il blocco 3 e il blocco 2 infatti sono stati chiusi; resta operativo solo il blocco 1, dove sono presenti circa 58 cittadini. Tra questi, 14 sono terremotati e quindi non dovranno versare il canone mensile indicato in questa misura, altri 4 sono seguiti dai servizi sociali (non lavorando, non sono in grado di versare il canone), per cui resta una quarantina di persone tra i non aventi diritto, che dovrà appunto contribuire alle spese.

Lo scorso agosto la giunta el sindaco Mauro Sclavi aveva deliberato di procedere alla chiusura della struttura anche per "evitare l’impatto dei costi sul bilancio comunale". Ogni mese i container, in media, costano al Comune tra i 30mila e i 40mila euro.

"Due delle tre aree sono state liberate con assistenza da parte dell’amministrazione comunale alle famiglie uscite (quelle con figli con minori o comunque con difficoltà oggettive, ndr) nel reperire una soluzione abitativa – si legge nell’attuale delibera –. Visto il costo di gestione della struttura e tenuto conto che la gratuità della stessa spetti solo a favore dei cittadini aventi diritto – per aver subito danni, ndr – dal sisma, è necessario procedere al recupero dei costi verso quanti non hanno i requisiti per l’ottenimento degli alloggi sostitutivi delle Sae". Gli uffici hanno fatto quindi il calcolo dei costi mensili di gestione ripartiti per posto pro capite: a gennaio, ad esempio, il costo medio dell’energia è stato di 137,23 euro a testa, mentre quello di gestione 403,41 euro. Da qui i 540,46 euro.

"D’altronde già a dicembre, durante i colloqui, avevamo informato tutti gli occupanti che i non aventi diritto avrebbero dovuto pagare una quota – sottolinea l’assessore alla Ricostruzione Flavia Giombetti –. Bollette alla mano, abbiamo fatto i conti considerando i costi effettivi. La situazione inizia a farsi pesante. Continuo a ricevere segnalazioni dalla vigilanza di "dispetti" da parte degli abitanti non aventi diritto. Ce lo aspettavamo. Ma andava messo un punto alla questione container. Per chi non pagherà il canone scatteranno le sanzioni amministrative, con la conseguente richiesta di sfratto, da normativa. L’obiettivo resta la chiusura definitiva dell’area".