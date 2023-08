’Chi scatta trova’, caccia al tesoro per bambini e pic-nic finale

La libreria-laboratorio "Le mille e una estate" di San Ginesio organizza per questa domenica, alle 11.15, la caccia al tesoro "Chi scatta trova". Prenotazioni entro venerdì alla sede di via Capocastello o al numero 3501630726; per i bambini al di sotto dei 10 anni è necessaria la presenza di un adulto. L’evento è gratuito. Sarà premiata la squadra vincitrice e, dopo la caccia al tesoro, pic-nic condiviso al Colle Ascarano. In pratica ognuno porta qualcosa e assaggia tutto.