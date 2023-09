Chi si rivede? Ecco la Rivista con allegria e spensieratezza

Dopo il successo di ’Messi a nudo’, torna la compagnia delle Mezze Facce. "Abbiamo preparato uno spettacolo completamente nuovo, brillante e divertente", promette il gruppo. Si tratta di "Chi si rivede?...La Rivista! (Luci del Varietà)", scritto e diretto da Gabriela Eleonori, in scena giovedì e venerdì alle ore 21.15 al Castello della Rancia di Tolentino. Sul palco: Alessia Ancillai, Gloria Bellesi, Nazzareno Bellesi, Valeria Capponi, Francesco Casadidio, Anna Cimarelli, Fabio Corradini, Saverio Corvini, Paolo De Angelis, Roberto Gullini, Federica Mattioli, Silvia Marucci, Chiara Menichelli, Nazareno Paparoni, Nicola Pascolini, Moreno Passarini, Eleonora Piangatello, Valentina Rossi, Barbara Salcocci, Chiara Spernanzoni, Cristina Spernanzoni, Simone Svampa, Keti Tiberi, Simone Tiranti, Andrea Tuzi. Coreografie di Sofia Vitali, service audio e luci Hip-Notica Alessandro Pianesi. Ringraziamento speciale al maestro di musica David Padella. Assistenti alla regia Anna Cimarelli e Chiara Spernanzoni. A pochi giorni dall’uscita dei biglietti, è stato già registrato il sold out, per due serate che porteranno allegria, spensieratezza e risate al pubblico. Tutti gli interessati all’appuntamento di giovedì e venerdì possono ricevere informazioni sulla serata contattando i seguenti numeri telefonici, messi a disposizione dagli organizzatori: 3477911001, 3397818174.

l. g.