"Chi smentisce le teorie su San Claudio e Aquisgrana ignora importanti documenti e le tesi di Carnevale"

Il Centro studi San Claudio al Chienti torna sul recente convegno tenutosi a Montecosaro, curato dal Centro studi storici Maceratesi, nel corso del quale sono state categoricamente smentite le teorie su San Claudio quale reale Aquisgrana. I seguaci del professor Giovanni Carnevale, che più di tutti ha fatto ricerche per approfondire il legame tra l’Abbazia romanica e i carolingi, replicano stizziti: "Sono finalmente felici è rilassati! Hanno vinto loro! Questo hanno fatto scrivere ai loro amici, dopo che per trent’anni hanno fatto orecchie da mercante ai ripetuti inviti del professor Carnevale per un confronto leale, serio e costruttivo sulle analisi dei documenti alto medioevali alla base della sua tesi. Per 30 anni questi famosi Story makers si sono rinchiusi nella loro torre di avorio, alcuni avanzando scuse senza fondamento, pur di non affrontare un dialogo con il professore, altri invece, più intelligenti, preparati e con la loro congenita delicatezza, si limitavano semplicemente ad insultare". "Dal convegno di Montecosaro - prosegue la nota - risulta chiaro come nessuno dei relatori abbia mai letto un rigo di quanto scritto da Carnevale. Il convegno ha evidenziato tra l’altro come il ponderoso volume/studio pubblicato dalla eminente studiosa tedesca Ingrid Sahaler presenta vistose e inaccettabili lacune. In particolare, nella datazione della chiesa di San Claudio, che è definita dalla studiosa al 1030, senza il più minimo sostegno di dati scientifici a fondamento della ricerca. È evidente lo scopo di far divenire la data del 1030 una pietra miliare per numerosi storici copia/incolla italiani e quindi depistare l’analisi dei documenti che costituiscono il fondamento delle tesi di Carnevale. Persino le ricerche sui Franchi e quelle sui Ministeria nel Piceno, pubblicate da eminenti studiosi del maceratese, rispettivamente dal prof. Fabio Allevi e dal prof. Delio Pacini, sono state volutamente ignorate per il solo motivo che possono essere di sostegno a Carnevale. Nessun accenno alle influenze architettoniche, derivanti dall’edificio omayyade, il frigidarium di Kirbet al Mafjar presso Gerico, sulle quattro chiese a pianta quadrata delle Marche tra cui San Claudio al Chienti. Nessun accenno è stato riservato alla legge carolingia il Capitulare de Villis, che descrive in dettaglio come sono organizzate le proprietà di Carlo Magno e della sua famiglia e potrebbe essere un valido aiuto per ubicare Aquisgrana. Tutti continuano ancora a ignorare i documenti del processo a Rabenno del 778, che sono stati emessi in Palatio, cioè in Aquisgrana, dalla Cancelleria del Fermano".

Andrea Scoppa