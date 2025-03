Chiamata al voto per gli universitari. Dalle tasse al rebus trasporti, gli studenti presentano il conto

Invito alle urne per studenti e studentesse Unimc, che mercoledì e giovedì della prossima settimana saranno chiamati a indicare la propria preferenza per eleggere i rappresentanti al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio degli studenti, oltre che per i corsi e dipartimenti d’ateneo. Quattro le liste in campo.

Officina universitaria (lista 1) presenta alle elezioni Dario D’Urso, Michelle Marafini, Margherita Tana, Matteo Musato, Annachiara Cocciola, Stefano Di Carlo, Chiara Pellei, Federica Della Gatta, Michael Sfrubolini, Marta Natilii, Virginia Camoletto, Chiara Monti, Lorenza Tartabini, Francesca Mantini, Vartan Capotondo, Rodrigo Simonelli Chavarria Flores Alexander, Gloria Mazzieri, Alessandra Paola Ridolfi, Nikola Bak (detta Nicoletta), Noemi Zampieri, Alessia Trillini, Eleonora Domesi, Maria Letizia Montanini, Barbara Perello Moscetti, Luca Signorile, Sofia De Braco, Liliana Martina Terranegra, Giada Del Prete, Melika Khangholi, Filippo Taldone, Melania Palpacelli, Giulia Albertini, Antonella De Thomasis, Valeria Panico, Edoardo Lattanzi e Sara De Vecchis. Al centro del loro programma "l’impegno per una tassazione universitaria più equa, trasporti cittadini più efficienti, servizi Erdis di qualità e iniziative che permettano alla comunità studentesca di essere il vero fulcro dell’Università".

Lista 2 è quella di Obiettivo studenti, che candida Luigi Franchellucci, Matteo Malvolti, Gloria Amandolini, Matteo Recchi, Michele Longarini, Francesca Costantino e Teresa Lattanzi. Tra le loro proposte "la possibilità di estendere il quarto appello di laurea a tutti i dipartimenti; aggiungere un ulteriore appello, tra ottobre e novembre, per gli studenti occupati. Poi convenzioni con Trenitalia per sconti dedicati agli iscritti Unimc e l’introduzione di forni a microonde nelle aule ristoro dell’ateneo per i pendolari".

Azione universitaria (Lista 3) arriva al voto con Matteo Cattivera, Daria Del Sordo, Salvatore Amicucci, Daniele Capocasa, David Colonnelli, Mattia Roganti, Daniele Ciarrocchi, Federico Basili, Emma Cerigioni, Philipp Sandroni, Maria Delfina Gentili e Andrea Santini. Tra i punti del programma "la volontà di migliorare i servizi (dall’e-learning al wifi, alle prese elettriche) e garantire la possibilità di stampare o fotocopiare materiale direttamente in sede. Poi l’introduzione di corsi di primo soccorso e informatici, al fine di ampliare le competenze degli studenti".

Lista 4 è Sum - Studenti universitari nelle Marche, con i candidati Leonardo Bertucci, Mattia Gezzi, Giammarco Russi, Martina Boezio, Dariya Nazarova e Jessica Malizia. Nel programma "il miglioramento dell’app MyUnimc e del servizio e-learning, l’incremento delle borse di studio in base al criterio meritocratico e il sostegno a eventi cittadini e corsi extracurricolari. Inoltre, la possibilità di accesso per gli animali domestici negli spazi comuni Unimc".