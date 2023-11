Chiantese: il massimo impegno contro bullismo e vandali

Dalla Campania alle Marche, passando per la Calabria, il capitano Angelo Chiantese guida da due mesi la Compagnia carabinieri di Civitanova, e ha già preso le misure con la città e la nuova realtà operativa: "Questa è una realtà viva e frizzante – ha detto ieri, dopo la presentazione al comando provinciale di Macerata con il colonnello Nicola Candido -, ma c’è grande sinergia con l’amministrazione per capire dove e come intervenire nel territorio di mia competenza". Originario di Napoli, 46 anni, l’ufficiale è stato sempre nell’Arma territoriale, da arruolato con i carabinieri, poi da maresciallo, impiegato soprattutto in Campania. Più di recente ha fatto esperienza nel settore investigativo con il Ros a Reggio Calabria. "Da lì sono poi c’è stato il ritorno alla territoriale con questo incarico nelle Marche, che per me rappresentano una regione nuova e dunque una nuova avventura. "A Civitanova ho contatti quasi quotidiani con il sindaco Ciarapica – ha aggiunto – soprattutto per quanto riguarda gli interventi contro i fenomeni del bullismo e del vandalismo, insieme con le altre forze dell’ordine". L’ufficiale si è detto soddisfatto del nuovo incarico, al comando di 110 uomini e donne dell’Arma nel territorio di competenza della Compagnia di Civitanova.