Chiara Fratoni: “Foto hot su Onlyfans per pagare l’affitto, ma poi ho detto basta"

Macerata, 10 marzo 2023 – “Mi sono iscritta ad Onlyfans per necessità, dopo il primo lockdown. In quel periodo era difficile trovare un lavoro full-time. Ho iniziato così, per arrotondare. Quando, dopo il primo mese, ho visto che riuscivo a pagarmi l’affitto con questo, e così anche il secondo mese, sono andata avanti con il sito. Dopo un anno e mezzo ho smesso perché mi faceva schifo il pensiero di continuare, era umiliante. Psicologicamente mi stava uccidendo. Per me era dura anche solo scattarmi delle foto, dato che ho un rapporto complicato con il mio corpo. A un certo punto mi sentivo un pezzo di carne al macello – le parole di Chiara Fratoni –. Mi pesava ogni volta di più. Mi sono detta: ‘Io non sono questa persona’. E allora ho deciso di smettere. Oggi, a una ragazza che volesse intraprendere questo percorso, direi di pensarci bene prima e di fermarsi però appena le crea disagio. Zero pregiudizi, ciascuno lo fa per un motivo diverso che io non posso conoscere e quindi mai mi permetterei di giudicare. L’importante è smettere se ci si rende conto che quella situazione ci fa stare male". FOCUS / OnlyFans: cos’è e quanto si guadagna Onlyfans...