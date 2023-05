Chiara Giosuè di Morrovalle (Macerata) tra i dieci migliori ricercatori under 35

Morrovalle (Macerata), 14 maggio 2023 – La morrovallese Chiara Giosuè è tra i 10 migliori ricercatori under 35 d’Italia (su 80 candidature) ed è tra i finalisti del Premio nazionale GiovedìScienza, promosso da CentroScienza Onlus, che dà visibilità al lavoro di giovani studiosi italiani che contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese. Giosuè, laureata in ingegneria edile, è dottoressa di ricerca in Ingegneria industriale, curriculum Materiali e ricercatrice al dipartimento Simau dell’Università Politecnica delle Marche. Martedì a Torino racconterà in sei minuti la sua ricerca sull’ingegneria della materia. A giudicare gli interventi dei dieci finalisti saranno una giuria tecnica e una popolare.

Giosuè, in poche parole qual è l’oggetto della sua ricerca?

"Riguarda la scienza e tecnologia dei materiali, in particolare lo studio di materiali per le costruzioni innovativi e sostenibili".

Qual è l’importanza di essere tra i dieci finalisti del premio?

"La considero anche un’occasione per fare conoscere il mio lavoro".

Tra i finalisti ci sono otto donne e due uomini: un caso?

"Forse no. L’aspetto più significativo è però un altro, è sempre bello vedere giovani che partecipano a queste iniziative. La mia ricerca su materie scientifiche rappresenta una positiva prospettiva di studio che ha riflessi nella innovazione e nella industrializzazione".

Lei aveva le idee chiare sul suo percorso dopo la maturità scientifica?

"Il liceo mi è stato molto utile, mi ha dato le basi per individuare la mia strada che è stata sempre orientata su materie scientifiche, dove mi sentivo a mio agio. Poi durante gli studi universitari in ingegneria è cresciuta sempre di più la passione che mi ha spinto a continuare su questo percorso. Mi sento appagata dalla scelta fatta, dalla professione, dalla ricerca al dipartimento Simau dell’Università Politecnica delle Marche".

Ora è una ricercatrice a tempo determinato, quali sono i suoi compiti?

"Svolgo un’attività didattica, di ricerca in laboratorio e di collaborazione con le imprese, tra le mission di un ateneo".

L’attività di ricerca è un gioco di squadra o vede protagonista solo il singolo?

"Non a caso si parla di gruppo di ricerca perché da soli si fa poco".

Lei ha mai svolto tali attività all’estero?

"Ho trascorso dei periodi al TU Eindhoven - Technical University (Olanda) durante il dottorato di ricerca e poco dopo la laurea sono stata per un periodo a Coventry (Gran Bretagna), grazie al Progetto Leonardo".

Molti ricercatori italiani si trasferiscono all’estero, ma è così difficile portare avanti questa attività in Italia?

"È sempre difficile generalizzare. L’importante è capire quale sia il luogo migliore per portare avanti la ricerca, dove è possibile dare il proprio contributo. Conosco amici e colleghi che hanno trovato le migliori condizioni all’estero, ma ci sono anche ricercatori e ricercatrici che vengono in Italia".