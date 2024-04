Chiara Lucangeli donna del vino: "La vigna e queste campagne non le cambio per nulla al mondo"

"Da Roma mi sono trasferita ad Appignano dove mi occupo della parte amministrativa e commerciale della Fattoria Forano di cui siamo titolari io, mia sorella Camilla e mio fratello Francesco". Chiara Lucangeli, 47 anni, è una componente dell’associazione nazionale "Donne del vino", ha riannodato nel tempo quel filo che la lega alla terra, all’agricoltura e al mondo del vino a cui il suo cognome è da sempre legata. "In azienda - aggiunge - mi interesso anche di ospitalità e accoglienza".

Lucangeli, alla fine ha vinto la nostalgia per questo posto?

"Da piccoli siamo cresciuti qui e siamo sempre stati legati a questo luogo da un grande affetto. Mio padre faceva la spola tra Appignano e Roma quando ho iniziato a seguirlo qualche giorno a settimana, poi mi sono trasferita stabilmente a Villa Forano, tornando così alle mie origini".

Quando ha lasciato Roma per trasferirsi a Villa Forano?

"Nel 2023".

C’è una bella differenza tra la vita a Roma e a Forano.

"A me la vita in campagna è sempre piaciuta. Amo Roma, è la città più bella al mondo ma qui è un altro modo di vivere e onestamente non tornerei nella Capitale".

Cosa le sta dando la campagna?

"L’amore per il territorio, per questo luogo e poi le Marche sono splendide. Andando in giro scopro paesaggi che ti riempiono gli occhi, ci si conosce un po’ tutti e c’è un bel rapporto tra le persone. Tornare è stata una scelta graduale e maturata nel tempo".

Occuparsi di enologia è stato un qualcosa naturale, vista la storia della sua famiglia, o l’ha appassionata nel tempo?

"C’è una storicità della mia famiglia come produttrice di vino e mio padre ha continuato questa tradizione. Noi figli siamo cresciuti in questo mondo, ricordo quando eravamo qui ai tempi della vendemmia".

Le piace vendemmiare?

"L’ho fatto, ma non nell’ultimo periodo. È un’attività faticosa, ma si sta a contatto con la natura e si è immersi in un’atmosfera bella e gioiosa. Ricordo gli anziani che ci insegnavano come raccogliere i grappoli, come prenderli, quale scegliere trasmettendoci l’amore per la vite".

Qual è il momento di maggiore impegno dell’attività vitivinicola?

"Tutto l’anno. Il vino nasce in vigna, mio fratello e l’enologo sono quelli che svolgono il lavoro più importante e senza un buon prodotto non potrei curare la parte commerciale. Il lavoro incomincia subito dopo la vendemmia perché occorre prendersi cura della vite".

I suoi vitigni per quanti ettari si espandono?

"Abbiamo 21 ettari di vigna".

È proprio vero che il mondo del vino è un settore prettamente maschile?

"È un settore che appassiona molto gli uomini, tuttavia tante donne si stanno avvicinando a questo mondo in diverse vesti: imprenditrici, sommelier, produttrici".

Cosa l’ha spinta ad aderire all’associazione ’Le donne del vino’?

"A una degustazione ho incontrato Nazzarena Ceci che mi ha parlato di questo gruppo in cui ci si confronta, ci si impegna a fare conoscere le Marche e a fare squadra. Siamo donne che si stanno impegnando per spingere la nostra regione. Lei mi ha coinvolta e nel 2020 sono entrata a farne parte. Il Covid ci ha frenato in quel periodo ma adesso dal 20 al 24 giugno le Marche ospiteranno la nostra convention nazionale che toccherà più zone della regione".

Con quale stato d’animo è tornata dal Vinitaly?

"Positivo, in generale c’è stata una buona affluenza. Abbiamo avuto molti nuovi contatti che poi dovranno essere concretizzati".

Esportate il vostro vino?

"Ne vendiamo una parte in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca e Inghilterra. Qualche volta abbiamo spedito anche in Oregon. Noi abbiamo una produzione di 1.500 ettolitri per 30mila bottiglie, il resto lo vendiamo sfuso".

Qual è stata la maggiore soddisfazione data dalla sua attività?

"Quando viene riconosciuta la storicità dei nostri vini. Negli anni ’90 mio padre ha fatto una scelta ben precisa quando ha voluto impiantare vitigni autoctoni del territorio e della regione per raccontarne la storia. Oggi quella scelta è molto apprezzata, dal 1997 imbottigliamo il Ribona e ricordo che all’inizio eravamo in 6/7 aziende a imbottigliarlo mentre ora siamo una ventina".

Come è lo stato di salute dei vini maceratesi?

"In Italia abbiamo sofferto tutti per i cambiamenti climatici: tanta pioggia e subito dopo il caldo hanno favorito la peronospora. Tutto ciò ha richiesto un maggiore impegno per avere un buon raccolto".

E sul piano della qualità?

"È cresciuta essendoci una maggiore attenzione sulla qualità del vino prodotto".

Qual è il vino che più vi rappresenta?

"Il Monteferro e Le Piagge, due vini con uve Ribona. Si tratta di un vitigno della provincia a cui abbiamo sempre creduto".

Lei ha studiato all’istituto europeo di design a Roma, quel percorso lo ha accantonato?

"Nella vita serve tutto, anche il più piccolo lavoro arricchisce il proprio bagaglio e io pesco nel mio, dove ci sono anche gli studi di design, per i depliant, le etichette, per le case immerse nelle colline che affittiamo".