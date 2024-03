Chiara Zeni regala quattro ori all’Anthropos

È un momento d’oro per la campionessa dell’Anthropos Civitanova Chiara Zeni, rientrata a casa dopo essere stata protagonista indiscussa d Antalya, in Turchia, in occasione dei Trisome Games 2024, le Olimpiadi per gli atleti con sindrome di down. Il bottino per la giovane atleta dell’Anthropos Civitanova è di tre ori individuali e uno nella staffetta 4x100. Chiara Zeni si conferma l’atleta con sindrome di down più forte del momento e detiene ben sei primati mondiali individuali e uno in staffetta. Al termine della competizione in Turchia, ha messo al collo tre ori individuali nei 100 metri, 200 metri e salto in lungo e un oro nella staffetta 4x100, di cui è stata la trascinatrice. I 100 metri Zeni li ha chiusi in 15.65 (di poco lontano al suo primato mondiale di 15.25).

"Sono molto felice delle quattro medaglie d’oro, per l’Italia, per la mia società Anthropos, per tutti i miei allenatori e, ovviamente, anche per me" sono le parole piene di gioia pronunciate dell’atleta al rientro nelle sua Civitanova.

Grande soddisfazione per la società sportiva rivierasca per il risultato conseguito dalla propria tesserata in questa competizione in Turchia. "Grazie per aver portato ancora una volta il nome dell’Anthropos in cima al mondo" ha commentato con orgoglio Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos, alla fine dei Trisome Games.