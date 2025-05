"Chiarezza sul banchetto della Cgil"

Civico 22 condivide e sostiene con fermezza l’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere comunale Massimo D’Este in merito all’allontanamento del banchetto informativo della Cgil Tolentino avvenuto il primo maggio durante le celebrazioni della Festa dei lavoratori al Foro Boario. Il gruppo, tramite il coordinatore Paolo Dignani, interviene dopo la segnalazione del referente del comitato promotore per il sì al referendum dell’8-9 giugno nonché segretario Cgil Camera del Lavoro di Tolentino, Stefano Tordini, il quale aveva espresso "tristezza e indignazione" per essere stato allontanato da un rappresentante della Polizia locale dallo spazio richiesto per la promozione della campagna.

"Questo banchetto, come denunciato da Tordini, era stato regolarmente autorizzato dal Comune e dalla Polizia locale ed era organizzato dal comitato per il sì al referendum sul lavoro previsto per l’8 e 9 giugno – prosegue Dignani –. Nonostante ciò, un agente della Polizia municipale ha ingiunto ai promotori di spostarsi fuori dall’area del Foro Boario, definendo "inopportuna" la loro presenza durante l’evento in corso".

Tordini ha spiegato che per area intende tutta la zona parcheggio. Per Civico 22 questo episodio suscita "preoccupazione, soprattutto considerando che analoghi fatti si sarebbero già verificati in passato, ad esempio durante le celebrazioni del 25 aprile vicino al Politeama, alimentando legittimi dubbi sulla tutela della libertà di espressione e sulla partecipazione democratica nella nostra comunità". "In qualità di forza politica, riconosciamo l’impegno logistico e organizzativo necessario per realizzare iniziative informative di tale rilevanza, in particolare riguardanti i quesiti referendari dell’8 e 9 giugno sui quali sosteniamo il voto abrogativo – continua –. Pertanto è nostra premura che venga accertato se il sindaco e gli assessori competenti siano a conoscenza degli eventi, ne confermino la veridicità e chiariscano le motivazioni ufficiali alla base dell’allontanamento del banchetto nonostante le autorizzazioni concesse. Inoltre si richiede di sapere quali misure saranno adottate per garantire in futuro la piena libertà di partecipazione ad eventi pubblici patrocinati o organizzati dal Comune, assicurando così il rispetto dovuto all’intera cittadinanza. Infine chiediamo se si ritenga opportuno convocare un incontro con le organizzazioni sindacali e i comitati promotori delle iniziative referendarie per chiarire la situazione e prevenire il ripetersi di simili episodi".