"Chiarezza sul capannone Nervi"

"Abbiamo inviato all’amministrazione un nuovo accesso agli atti per sapere che fine abbiano fatto i prelievi effettuati il 5 febbraio sul capannone Nervi. Nonostante l’informazione che i risultati sarebbero arrivati a breve, ormai è passato oltre un mese, ancora tutto tace. Stesso accesso abbiamo fatto all’Ast". A dirlo è il gruppo di minoranza Centrodestra Unito che torna a lamentarsi sulla vicenda del capannone Nervi, dove a inizio febbraio l’Ast aveva prelevato dei campioni dal tetto per capire se nel manufatto ci sia o meno presenza di amianto. Il capogruppo Rosalba Ubaldi ricorda che aveva già presentato un accesso agli atti a metà marzo, ma senza ricevere alcuna risposta.

"A questo punto si sta rasentando il ridicolo – sottolinea Ubaldi –. A noi interessa solo una risposta : c’è o non c’è amianto sul capannone Nervi? È ora che la città lo sappia". Però a chiedere spiegazioni sui risultati dei prelievi è anche il resto dell’opposizione, tra cui il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26: "Saremo curiosi di verificare se, preso atto del nostro accesso agli atti e di quello di Centrodestra Unito, l’amministrazione pure questa volta ci farà attendere i rituali 30 giorni prima di darci una risposta su una questione di importanza fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. In consiglio comunale ci era stato assicurato che a breve sarebbero arrivati i risultati delle analisi dei prelievi sul Nervi". A unirsi al coro c’è il Pd locale, guidato dal segretario Ettore Perna.

"La potenziale presenza di amianto in quella struttura rappresenta una minaccia concreta alla nostra salute – affermano i Dem –. Non possiamo permettere che questa incertezza continui a gravare sulle nostre vite. La storia di questa vicenda è costellata di promesse non mantenute, interventi parziali e informazioni fuorvianti. Ricordiamo l’intervento della giunta Mozzicafreddo, un esborso significativo di 100mila euro per l’inscatolamento del tetto. Un’azione – aggiungono ancora – che si è rivelata insufficiente a garantire la definitiva messa in sicurezza dell’area. E poi l’annuncio trionfale della giunta Michelini: "Amianto assente". Un sospiro di sollievo che si è rapidamente trasformato in rabbia e frustrazione quando abbiamo scoperto che le analisi erano state condotte in modo parziale, limitato". E allora il Pd conclude: "Quanto ancora dovremo aspettare per sapere la verità? Pretendiamo risposte immediate".