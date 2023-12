"Chiarino: strada in uno stato vergognoso"

"Ancora incuria e abbandono totale lungo la strada che attraversa Chiarino: proprio là ci sono tantissime buche, larghe più di un metro e profonde oltre dieci centimetri". Lo denuncia Emanuele Giorgini, che abita nella frazione di Recanati e da anni lamenta lo stato in cui versa parte di quella strada di campagna (circa un chilometro), all’altezza dell’incrocio con il complesso Astea e fosso San Giuseppe. Inoltre, nei mesi scorsi aveva spedito una pec alla Prefettura di Macerata e al governatore della Marche, Francesco Acquaroli, oltre ad aver presentato una segnalazione scritta al comando della Polizia locale, chiedendo di intervenire per ripristinare al meglio l’asfalto nella carreggiata. Ma per ora, la situazione non è per nulla cambiata.

"A causa del passaggio quotidiano e indiscriminato dei mezzi pesanti delle imprese agricole – afferma Giorgini -, viene distrutto sempre più il manto stradale, anche perché viaggiano a velocità non congrue alla carreggiata. Ormai, in questa zona franca, vige la regola del delinquente e del più forte, dove il prepotente di turno sfreccia senza regole. Purtroppo – osserva -, per questi mezzi pesanti neppure le buche sono un deterrente, e anzi possono permettersi di andare a velocità folle e sopra il limite consentito, viste le dimensioni dei loro pneumatici". Tuttavia, Giorgini ha da ridire anche sul sindaco Antonio Bravi. "Caro sindaco, basta con le baggianate e basta con i giochi sul ghiaccio – aggiunge ancora Giorgini -. Prima di tutto ci vogliono le strade per poter arrivare alla pista di pattinaggio, perché se le strade sono rotte nessuno può giungere nel centro cittadino. Tra l’altro con una temperatura di 15 gradi, a dicembre, voglio proprio vedere quanto costerà mantenere quel ghiaccio per la pista di pattinaggio. Forse non era più conveniente asfaltare la strada, invece che buttare e sciupare così i soldi pubblici?".