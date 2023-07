Chiazza di Olio Nero in Mare, Denuncia di un Civitanovese

Una chiazza di olio nero in mare, a circa un chilometro dalla riva. La segnalazione arriva da un civitanvese che ha scattato delle foto mentre navigava sullo specchio acquo antistante Fontespina. "Non ci sarebbe nulla di strano – fa notare – se fosse un isolato, incauto e illegale sversamento di qualche peschereccio, ma di questo non si tratta. In quel tratto di mare da alcuni anni persiste una chiazza oleosa e maleodorante. Si tratta del luogo in cui tanti anni fa vennero fatte delle trivellazioni e venne lasciato un palo, poi tolto". Una vicenda di cui, fa sapere "la Capitaneria di porto, interpellata, disse che si trattava di un fenomeno naturale, cioè idrocarburi che vengono dal fondale". Definisce il fatto "allarmante e non si può continuare a fare finta di non vedere. Capisco anche i possibili danni al turismo, ma la cosa da sola non si ferma, anzi peggiora. In questi giorni c’è olio nero. Qualsiasi diportista darà conferma di questo e parliamo di anni di sversamenti. Lo dico a chi è politicamente operativo a Civitanova e se nessuno farà nulla mi rivolgerò a Lega Ambiente". Una denuncia che il civitanovese spera non cada nel vuoto e che arriva mentre il sindaco Fabrizio Ciarapica, nel tardo pomeriggio di sabato, era impegnato nella festa della Bandiera Blu, vessillo celebrato in una estate in cui a Civitanova un grosso pezzo di area fluvialeciclabile alla foce del fiume Chienti è stato vietato perché riscontrato un inquinamento del terreno, causato da sostanze tossiche e cancerogene anche al semplice contatto.

l. c.