Chiede il cambio e poi ruba i soldi Studenti segnalano su "Spotted.Unimc" un ragazzo in zona Viale Indipendenza che chiede soldi da cambiare per poi fuggire. Descritto come "maranza", potrebbe approfittare della gentilezza altrui. Faccia scura, capelli marroni, giubbotto nero. Non denunce ufficiali, ma si consiglia prudenza evitando di mostrare contanti a sconosciuti.