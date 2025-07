"Chiediamo chiarezza sui lavori per il parco Europa"

"Per quale motivo durante i lavori nel parco Europa c’erano persone non autorizzate che giravano nell’area verde e nessuno è intervenuto per mandarle via? E perché alcuni arbusti appena piantati si sono già seccati?" Lo domandano Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani (nella foto), consiglieri comunali del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, che hanno presentato un’interrogazione al sindaco Andrea Michelini. L’atto si riferisce all’intervento di recupero nel parco Europa, che è stato sospeso la scorsa settimana e ripartirà dopo l’estate.

"L’intervento a oggi non risulta ancora completati – scrivono Nalmodi e Rovazzani – e nei giorni scorsi il sindaco ha dichiarato che “i lavori nel parco Europa hanno subito ritardi dovuti alla consegna di alcuni materiali“. Ha poi aggiunto che “l’amministrazione ha deciso di non privare la cittadinanza per il periodo estivo di tale spazio verde“ e perciò “i lavori, momentaneamente sospesi per i mesi di luglio e agosto, riprenderanno e saranno ultimati tra settembre e ottobre“". Per questo, i due consiglieri del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26 interrogano il sindaco Michelini per conoscere "se la ditta che aggiudicataria dell’appalto fosse in possesso dei requisiti e della qualifica idonea per partecipare alla gara. Vista la delimitazione dell’area di cantiere, poi, perché in diverse occasioni delle persone non autorizzate hanno utilizzato l’interno del parco a loro piacimento, senza che nessuno sia mai intervenuto per eseguirne lo sgombro? Per quale motivo molti dei nuovi arbusti da poco piantati risultano già secchi e bruciati?"