"Chiediamo lo stato di calamità"

L’amministrazione comunale di Matelica chiederà l’ennesimo intervento per calamità naturale, a seguito dell’ondata di maltempo che fra la serata di giovedì e la mattinata di ieri ha sferzato l’intero territorio comunale, provocando notevoli danni e disagi alla viabilità. Ad asserirlo è stato il vicesindaco Denis Cingolani, al termine delle operazioni che per oltre dodici ore hanno tenuto impegnata la struttura comunale, in stretta collaborazione con la Protezione civile, i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre da varie zone pervenivano segnalazioni di alberi caduti e rete fognaria intasata. "Purtroppo – ha dichiarato Cingolani – ci siamo trovati ancora una volta a fronteggiare un forte vento che ha divelto insegne, abbattuto rami ed alberi, rendendo pericoloso il transito nel centro urbano ed in particolare nel quartiere Regina Pacis, dove è caduto uno dei pini dell’ospedale. Stamattina (ier, ndr) è iniziato a piovere abbondantemente, otturando la rete fognaria in diversi punti della città". La situazione è andata migliorando verso mezzogiorno, ora si dovrà fare la conta dei danni.

Matteo Parrini