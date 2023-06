"Chiediamo lo stato di emergenza"

Il Comune di Urbisaglia ha chiesto ufficialmente lo stato di emergenza al presidente della Regione Francesco Acquaroli, al servizio di Protezione civile Marche e a quello del ministero dell’interno, in seguito al nubifragio di sabato pomeriggio. "Sabato – spiega il sindaco Paolo Francesco Giubileo – il territorio comunale è stato colpito da eventi atmosferici di straordinaria intensità con violenti piogge e grandinate, che hanno provocato gravi difficoltà ai cittadini nei centri abitati e nelle aree agricole, e che hanno compromesso un territorio già provato dalle precipitazioni del mese di maggio, causando molteplici danni alle attività agricole e imprenditoriali, alle coltivazioni, alle infrastrutture e ai beni pubblici e privati. Nell’occasione, vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale comunale e ditte esterne sono intervenute in più punti per risolvere le maggiori criticità".

Attualmente è in corso l’accertamento dei danni subìti: "In una stima sommaria – aggiunge il primo cittadino – ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro". Così, "in conseguenza delle gravi avversità atmosferiche del 10 giugno, che hanno seguito le violente precipitazioni di maggio", è stata chiesta al governatore l’adozione della dichiarazione dello stato di emergenza. "Si fa riserva – precisa l’ente – di inviare la quantificazione analitica e dettagliata dei danni subiti dal patrimonio e dalle infrastrutture comunali, nonché dai cittadini e dalle attività produttive". E si invita la cittadinanza a comunicare al Comune gli eventuali danni a cose mobili e immobili.